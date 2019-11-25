"Defne Samyeli, Sadettin Saran'ın radarına girdi"

Emina Jahovic ve Sadettin Saran ilk kez el ele!

Emina Jahovic, bikinili pozuyla büyüledi!

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım isimli magazin programının sunucusu Eylem İpek Şafak canlı yayında şaşırtan bir iddiada bulundu. Eylem İpek, Cem Yılmaz'dan ayrılan Defne Samyeli'nin Emina Jahovic ile ilişkisini sonlandıran Sadettin Saran'ın radarına girdiğini söyledi.Saran'ın ünlü komedyen Cem Yılmaz ile olan 1.5 yıllık ilişkisini bitiren Defne Samyeli'yle ünlü komedyenle beraber olmadan önce tanışmak istediğini ancak Cem Yılmaz'la aşk yaşamaya başladıktan sonra bunu rafa kaldırdığını belirten sunucu, ünlü iş insanının Samyeli'ye çok özel bir ilgi beslediğini söyledi. Şu an için henüz ikilinin aralarında bir şey yaşanmadığını dile getiren Eylem İpek, Cem Yılmaz'ın barışmak istediğini ancak Defne Samyeli'nin Yılmaz'a kapılarının tamamen kapattığını da sözlerine ekledi.