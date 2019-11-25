"Defne Samyeli, Sadettin Saran'ın radarına girdi"

Emina Jahovic ve Sadettin Saran ilk kez el ele!
Saran'ın ünlü komedyen Cem Yılmaz ile olan 1.5 yıllık ilişkisini bitiren Defne Samyeli'yle ünlü komedyenle beraber olmadan önce tanışmak istediğini ancak Cem Yılmaz'la aşk yaşamaya başladıktan sonra bunu rafa kaldırdığını belirten sunucu, ünlü iş insanının Samyeli'ye çok özel bir ilgi beslediğini söyledi. Şu an için henüz ikilinin aralarında bir şey yaşanmadığını dile getiren Eylem İpek, Cem Yılmaz'ın barışmak istediğini ancak Defne Samyeli'nin Yılmaz'a kapılarının tamamen kapattığını da sözlerine ekledi.
Emina Jahovic, bikinili pozuyla büyüledi!