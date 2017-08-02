Defne Samyeli önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Defne Samyeli, sırtı dekolte detaylı tişörtüyle dikkat çekti. Samyeli, fotoğraflarının çekildiğini fark edince güneş gözlüğünü taktı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Defne Samyeli objektifi gördü, gözlüğü taktı!
Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Defne Samyeli, gözlüksüz fotoğraflarının çekildiğini fark edince panikledi.Magazin - 03 Ağustos 2017 05:00
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