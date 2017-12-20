Dedikodular doğru çıktı!

Ünlü oyuncu Eva Longria hakkında çıkan hamile dedikodusu doğru çıktı.

Dünya Magazin - 20.12.2017 11:14

Ünlü oyuncu Eva Longria'nın irileşen göbeği ve basenleri nedeniyle hakkında hamile dedikodusu çıkmıştı. Son olarak dedikodulara nokta koyan güzel oyuncu gerçeği açıkladı. Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle tanınan Eva Longoria ve eşi Jose Baston ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu. Longoria, 4 aylık hamile olduğunu açıkladı. Eva Longoria ve Jose Baston, bir erkek bebek sahibi olacaklarını açıkladı. Bu, Eva Longoria'nın ilk bebeği olacak fakat Jose Baston'ın eski evliliğinde üç çocuğu var.

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