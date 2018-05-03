Deadpool 3 çekilmeyebilir!

Ryan Reynolds’a göre Deadpool 3 çekilmeyebilir.

Sinema - 03.05.2018 17:43

Ryan Reynolds’ın başrolünde olduğu Deadpool 2’nun gösterime girmesine zaman kala, oyuncu serinin üçüncü filmi hakkında açıklama yaptı.



Deadpool, yaklaşık iki hafta sonra beyazperde de yayınlanmaya hazırlanıyor. Heyecan yaratan fragmanlarla seyirciyi meraklandıran David Leitch, dikkat çekici bir maceranın kapılarını aralıyor.



Fantastik dünyanın sınırlarını zorlayarak, süper kahraman filmlerine yeni bir soluk getiren yapım oyuncu kadrosuna bu defa Josh Brolin‘i dahil ediyor. Ninjalar, mutantlar ve suçluların arasında kalan Wade’in mücadelesi çok daha sıradışı bir hâl alıyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan yapım, popülaritesini giderek artırırken; üçüncü filmin çekilmeme ihtimali izleyiciyi endişendiriyor.



Entertainment Weekly‘e konuşan oyuncu Deadpool’un, X-Men evreninde yer alan bir kadın karakterle bir araya gelmesini istediğini vurguluyor.



Ancak tüm bunların gerçekleşmesi adına bazı değişikliklerin yapılması gerektiğini de dile getiriyor Reynolds. Zira Deadpool Reynolds’ın yıllarca üzerinde çalıştığı bir iş.



Karakterin yarattığı muazzam etkinin bir parçası oyuncu. Elbette Reynolds’ın ifadeleri, yalnızca bir ihtimalin altını çiziyor.

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