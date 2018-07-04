'Darısı Başımıza' başlıyor!

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı’nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu dizinin başrollerini Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut paylaşırken, oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı gibi güçlü isimler yer alıyor.

TV Dünyası - 04.07.2018 16:22
'Darısı Başımıza' başlıyor!
Darısı Başımıza’nın bu akşam ekrana gelecek ilk bölümünde eğlenceli dakikalar yaşanacak. Ömrünü çocuklarına adamış, fedakâr bir anne olan Zerrin Yılmaz’ın hayattan beklediği tek şey; çocuklarının mutluluğu… Büyük kızı Rüya’nın evleneceğinden umudunu kesmiş, en küçük oğlu Serkan daha lisede, ortanca kızı Öykü ise yurtdışında, işinde gücünde… Zerrin, çocuklarının mürüvvetini yakın zamanda görmeyi hiç beklemezken, Öykü erkek arkadaşının evlenme teklifi ettiğini söylüyor ve dünyalar Zerrin’in oluyor. Öykü, yurtdışında tanıştığı sevgilisini ailesine tanıştırmak için gün sayarken, evlilik haberini alan Zerrin boş durmuyor. Kız evlendirmek kolay değil tabii bu işin hazırlıkları var, kınası var. Zerrin, kızının evleneceğini dosta düşmana inat, yedi düvele duyuradursun sürpriz yapmak için seyahatinden 1 hafta erken dönen Öykü, asıl sürprizle karşılaşan taraf oluyor. Kalbi paramparça olan Öykü’nün yardımına biricik ablası Rüya koşuyor koşmasına ama Zerrin’i durdurabilmek ne mümkün! İstanbul’da işler zıvanadan çıkmak üzereyken İzmir’deki Öykü’nün yolu Ozan’la kesişiyor. Hiç tanımadığı bu yabancı adam, Öykü’nün yaşadığı en kötü günü mucizevî bir şekilde iyileştiriyor. Derken hayat çelmesini Öykü’ye bir kere daha takıyor ve annesinin ondan beklediği gibi Cem’le evlenmek üzere İstanbul’a dönüyor. Kız isteme günü gelip çatıyor. Zerrin mutluluğunu kimsenin bozamayacağını düşünürken, karşısında ezeli düşmanı Canan’ı buluveriyor. Öykü ise aşktan kaçarken, belanın tam ortasına tepetaklak düşüyor. Olayların ardı arkası kesilmezken herkesin dilinde hep aynı cümle dolanıyor; darısı başımıza…

“Darısı Başımıza” bu akşam saat 20.00’de ilk bölümüyle Show TV’de!


İşte Darısı Başımıza’nın 1. Bölüm Tanıtımları!



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Bağlantılar: Darısı Başımıza

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