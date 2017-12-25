Danla Bilic'e intihar soruşturması!

Magazin - 25.12.2017 09:50

Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!

Youtube'da 1.4 milyon Instagram'da 2.4 milyon takipçisi olan makyaj videolarıyla fenomen haline gelen Danla Bilic'e çektiği video yüzünden soruşturma açıldı.Danla Bilic, "İntihar edin, bu hayattan kurtulun" sözleri nedeniyle 'Gençleri intihara teşvik ediyor' diye savcılığa şikayet edildi. Bilic hakkında soruşturma açıldı.Geçen günlerde Youtube kanalı 24 saat boyunca kapanan fenomen Danla Bilic, yanlışlıkla kapandığı yönünde bir açıklama yapmıştı.