Danla Bilic'e intihar soruşturması!

Makyaj videoları ile 1.4 milyon takipçiye ulaşan youtuber Danla Bilic'e soruşturma açıldı.

Magazin - 25.12.2017 09:50
Danla Bilic'e intihar soruşturması!
Youtube'da 1.4 milyon Instagram'da 2.4 milyon takipçisi olan makyaj videolarıyla fenomen haline gelen Danla Bilic'e çektiği video yüzünden soruşturma açıldı.

Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!

Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!



Danla Bilic, "İntihar edin, bu hayattan kurtulun" sözleri nedeniyle 'Gençleri intihara teşvik ediyor' diye savcılığa şikayet edildi. Bilic hakkında soruşturma açıldı.

Geçen günlerde Youtube kanalı 24 saat boyunca kapanan fenomen Danla Bilic, yanlışlıkla kapandığı yönünde bir açıklama yapmıştı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Danla Bilic, Youtube

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Hande estetiğe doymuyor!
  • Hande Yener de Demet Akalın'a çattı!
  • Afra Saraçoğlu'ndan Özcan Deniz açıklaması!
  • Yeşim Salkım'dan Demet Akalın'a ağır sözler!
  • Çağatay'ın gönlü o güzelde!
  • İrem Derici'den Instagram itirafı!
  • Kıvılcım Ural özür diledi!
  • 'Taş Kafa' takipçilerin tepkisini çekti!
  • Demet Akalın bu kıza niye taktı?
  • Ziynet Sali'yi böyle görenler şok oluyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün teftişte!
  • Almanya'dan ev aldılar mı?
  • Ebru Gündeş'ten şaşırtan hamle!
  • Bestemsu Özdemir'den 'ihanet' açıklaması!
  • Hayta İsmail'den ilginç açıklama!
  • "Aşk yaşıyorlar" iddialarına yanıt verdi!
  • Kıvılcım Ural özür diledi!
  • Elçin Sangu'dan 'pipo'lu poz!
Tuba Büyüküstün teftişte!