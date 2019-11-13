Dan Bilzerian ABD başkanlığına aday olacak!

Kanye West başkanlığa adaylığını koyacak!

Sosyal medyada paylaştığı lüks ve gösterişli hayatıyla öne çıkan Dan Bilzerian, Kanye West’e karşı ABD başkanlığı yarışına gireceğini açıkladı.Dan Bilzerian, geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katıldı. Kanye West'in ABD başkanlığından Hillary Clinton’dan daha iyi olacağını söyleyen Bilzerian, kendisinin de aday olacağını açıkladı.TMZ, bu habere "Şaka yapıp yapmadığı net değil ama ağzından bu cümle çıktı ve resmen başkanlık adayı açıklaması yaptı. Dan Bilzerian 2024’te ABD başkanı olmak için yarışacak. Zaman gösterecek. Ardından ilginç bir soru geliyor. Kim Başkan Trump’ın onayını aldı?" ifadeleriyle yer verdi.Dan Bilzerian, daha önce ABD başkanı Donald Trump'la görüşmüş ve beraber fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Fotoğrafın altına "Zayıflatılmış bir siyasi doğruluk çağında, filtrelenmemiş kalan insanlara saygı göstermek zorundasınız" notunu düşmüştü.