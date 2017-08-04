Maçın başlamasına 5 dakika kala Ülker Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte şeref tribününda izledi. Erdoğan maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe'nin soyunma odasını ziyaret etti. Aykut Kocaman ve futbolcularla tokalaşan Erdoğan, sarı-lacivertlileri kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ileFenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da eşlik etti.Erdoğan maçın hakemlerini de soyunma odasında ziyaret etti.
KAYNAK: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe soyunma odasını ziyaret etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz takımı ile oynadığı karşılaşmayı izledi.Spor - 04 Ağustos 2017 12:19
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