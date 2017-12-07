Çukur'un şarkısı kliplendi

Müzik - 07.12.2017 17:16

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Dilan Deniz Çiçek'in paylaştığı Ay Yapım imzalı başladığı günden beri seyirciyi ekran karşısına kitlemeyi başardı. Usta oyuncuların yer aldığı dizinin aynı zamanda hikayesi ve etkileyici müzikleriyle de seyirciyi etkilemeyi başardı. Diziye damgasını vuran, ünlü rapçi Eypio'nun Çukur’a özel hazırladığı "Gömün Beni Çukura" şarkısı için video çekildi.Seyirciyi her bölüm sürprizleriyle şaşırtan "Çukur", ilk bölümünden itibaren müzikleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Erkin Koray’dan Sezen Aksu’ya, Mavi Sakal’dan Yavuz Çetin’e, Türkçe müziğe yön veren isimlerin ölümsüz şarkılarının kullanıldığı diziye son dönemin gözde rapçilerinden Eypio diziye özel bir şarkı hazırladı.Sözleriyle dile dolanan "Gömün Beni Çukura" şarkısına geçtiğimiz günlerde video klip çekildi. Dizinin unutulmaz görüntüleriyle birlikte, Çukur’un genel İstanbul görüntülerine ve viral videolarına imza atan Yunus Ozan Korkut’un Çukur mahallesinde çektiği renkli görüntülerin yer aldığı klip, izleyicileri mest etti.Müziğin, başrollerden birine dönüştüğü ‘Çukur’un heyecan dolu yeni bölümü 11 Aralık Pazartesi saat 20:00’da Show TV’de ekranlara gelecek.