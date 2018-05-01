Çukur'un ilk sahnesi neden yayınlanmadı?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinin son üç haftadır reyting oranlarında düşüş yaşanıyor.

TV Dünyası - 01.05.2018 12:02
Çukur'un ilk sahnesi neden yayınlanmadı?
Dün akşam yayınlanan bölümün finalinde Saadet’in, Cemil’le evlendirileceğini öğrenen Vartolu, sinirlerine hakim olamayarak Cemil’in içinde olduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu. Ancak aracın kapısını açınca karşısında sadece Saadet’i bulduğu an hem Vartolu’yu hem de ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı. Saadet’in, Vartolu’nun bu hamlesi karşısında ne yapacağı büyük merakla beklenirken dizinin ilk sahnesi yayınlanmadı.

Dizinin her hafta yeni bölümü bittikten sonra, bir sonraki yeni bölümünün ilk sahnesine yer veriliyordu. Ancak bu hafta yeni bölümden ilk sahne yayınlanmadı.

Reyting oranları düşen dizinin izleyicisi, yeni bölümden ilk sahne yayınlanmayınca da iyice endişelenmeye başladı.

Fenomen dizinin sevenleri, bu durumun sebebi hakkında tahminler yürütmeye devam ediyor. Çukur'un yeni bölümünden ilk sahnenin yayınlanmamasının sebebinin çekimlerin yetişmemiş olması düşünülüyor.
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