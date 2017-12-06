Çukur'un Aliço'su tiyatro sahnesinde!

Ay Yapım imzalı ‘Çukur’daki Aliço karakteriyle ekran başındakilerde büyük merak uyandıran başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu etkileyici performansıyla ses getirdiği "Ormanlardan Hemen Önceki Gece" adlı tiyatro oyunu ile DasDas Sahne’ye konuk oluyor.

Kültür-Sanat - 06.12.2017 14:18

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur'un en gizemli karakterlerinden Aliço’ya hayat veren Rıza Kocaoğlu "Ormanlardan Hemen Önceki Gece" ile yeniden DasDas sahneye konuk olacak. Başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu "Ormanlardan Hemen Önceki Gece’de, tiyatro severleri yalnızlık, aşk ve başkaldırı karmaşalarıyla yüzleştirecek.



Çağdaş tiyatroya getirdiği farklı yorumuyla tanınan Fransız yazar Bernard-Marie Koltès’in tek kişilik oyunuyla bu yılın ödül sezonuna da damgasını vuran Kocaoğlu, "Ormanlardan Hemen Önceki Gece" ile iki yüzlü sisteme karşı duran bir adamın soluksuz koşusunu sahneye taşıyor. Melis Tezkan ve Okan Urun’dan oluşan biriken’in rejisindeki ‘Ormanlardan Hemen Önceki Gece’, müzik, video ve ışık tasarımı ile de tiyatro severlere şiirsel bir anlatım sunuyor.



‘Ormanlardan Hemen Önceki Gece’, 6 Aralık Çarşamba akşamı saat 20:30’da, 17 Aralık Pazar ise saat 17:00’da DasDas Sahne’de...

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