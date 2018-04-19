İşte Çukur'un merakla beklenen 26. bölüm fragmanı:
Çukur'un 26. Bölüm Fragmanı yayınlandı!
"Çukur" dizisinin 26 bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur'un 26. bölüm fragmanında Vartolu neden çılgına dönüyor. İşte Çukur 26. bölüm fragmanı...TV Dünyası - 19.04.2018 20:43
Pazartesi akşamları Show TV'de ekrana gelen "Çukur" dizisinin 26. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çukur'un 26. bölüm fragmanın Sadiş'in evleneceğini öğrenen Vartolu Sadettin adeta çılgına dönüyor. Ayrıca "Çukur"dan ayrılanların yanına giden İdris Koçovalı oğlu Selim'i sorguya çekiyor.
İşte Çukur'un merakla beklenen 26. bölüm fragmanı:
İşte Çukur'un merakla beklenen 26. bölüm fragmanı:
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