Çukurova'da savaş yeniden başlıyor!

Önce Yamanlar sünnet düğününde misafirler zehirlenince, tüm Adana’ya rezil oldu! Zehirlenenleri hastane taşıyan Demir (Murat Ünalmış) ve Züleyha (Hilal Altınbilek), ardından el ele bu krizden çıkmanın yolunu buldular.Yılmaz’a (Uğur Güneş) rest çeken Züleyha (Hilal Altınbilek), hastaneye bir çocuk bölümü hediye edilmesi fikri ile Yamanların itibarını geri kazandırmayı başardı!Üstelik Müjgan’ın (Melike İpek Yalova) çalıştığı hastanenin bir bölümüne kendi adını vermiş oldu!Demir Yaman (Murat Ünalmış), yayınlanan son bölümlerde Züleyha’ya (Hilal Altınbilek) karşı davranışlarının yanı sıra, annesi ile barışması ve elini öpmesi ile de alkış topladı. Ama en büyük alkışı, dizinin geçtiği dönem için bir devrim niteliğindeki kararı ile aldı! Demir Yaman (Murat Ünalmış), çiftliğin kahyalığına bir kadını getirdi!Saniye’nin (Selin Yeninci) “Hanım Kahya” olduğunu, tüm marabaları toplayarak bizzat ilan etti!Fekeli (Kerem Alışık) önce Hünkar’ı (Vahide Perçin) sonra Müjgan’ı (Melike İpek Yalova) iki ailenin yan yana gelip sulh ilan etmesi için buluşmaya ikna etti. İki ailenin de doğacak çocukları için geçmişe sünger çekmeleri gerektiğini söyledi. Ancak temkinli ve sakin başlayan gece, Demir (Murat Ünalmış) ve Yılmaz’ın (Uğur Güneş) geçmiş hesapları ortaya dökmesi ile yine kavgayla sona erdi!Çukurova’da yeniden esmeye başlayan sıcak savaş, bakalım haftaya ne getirecek! Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe 20.00’de atv’de.