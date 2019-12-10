Çukur'dan kendini Yamaç'a siper eden Kemal vuruldu!

Pazartesi akşamlarının zirvesindeki Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Azer, Bülent’i kullanarak Koçovalıları tuzağa çekti. Azer’i karşısında bulan Yamaç’ın elindeki silahı atarak ölüme yürüdüğü anlarda büyük bir sürpriz gerçekleşti. Kemal, Azer’in namlusunun ucunda bulunan Yamaç’ın önüne atlayıp onu kurtardı. Yamaç’ın kollarına düşen Kemal ekran başındakileri gözyaşlarına boğarken, Kemal’e ne olacağı merak konusu oldu.Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 10.86 izlenme oranı (rating), 22.79 izlenme payı (share), AB’de 9.04 izlenme oranı (rating), 21.05 izlenme payı (share), Total’de 10.85 izlenme oranı (rating), 24.63 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. #KoçovalıBrothers etiketi Twitter Türkiye'de 16 saat 25 dakika dünyada ise 5 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.Yamaç’ı Timsah’ın saldırısından kurtaran gizemli kişinin merak uyandırdığı bölümde tuzağa düşen Koçovalı kardeşler, Vartolu’nun yardımıyla yeniden bir araya geldi. Çukurun kızlarını kurtarmak için Aliço’nun dediği adrese giden Kemal ve Metin büyük bir tehlikeyle karşılaştı. Çukur’un kızlarını bulan kardeşler, kızları kurtardı fakat Kemal, Azer’e yakalandı. Kardeşi Kadir’e karşılık Çukur’dan Kemal’i alan Azer ile Koçovalıların karşılaşmasında nefesler tutuldu. Kemal-Kadir değiş tokuşunda gerilim yükselse de Koçovalılar Kemal’i, Azer ise kardeşi Kadir’i geri aldı.Koçovalı kadınlar mahallede olanları takip ederken, Vartolu’dan boşanacağını söyleyen Saadet sürpriz kararıyla ekran başındakileri şaşırttı. Babasının katilini bulmak için gitmeye kararlı olan Vartolu’yla Yamaç’ın yüzleşmesi duygu dolu anlara sahne oldu. Plan yapıp Bülent’i yem olarak kullanan Azer, Koçovalı kardeşleri tuzağa çekti. Koçovalı kardeşler, Bülent’in tüm adamlarını etkisiz hale getirdikten sonra sahneyi Vartolu’ya bıraktı. Her operasyona renk katan Vartolu, bu seferki çatışmanın bitişini kardeşleriyle birlikte halay çekerek kutladı. Koçovalı kardeşlerin birlikte halay çektiği anlar izleyenleri gülümsetirken, Cumali işin acılı kısmına geçmek için sabırsızlandı.Çukur merakla beklenen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!