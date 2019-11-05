Çukur'da Yamaç ve Cumali, Murtaza'nın karşısına çıktı!

Pazartesi akşamlarının zirvesindeki Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Dağhan’ı alt etmeyi başaran Yamaç, sıradaki hedefi Murtaza’ya yöneldi. Karşılarında kimse kalmayana kadar mücadeleye devam edecek olan Koçovalı Kardeşler, Murtaza’nın karşısına çıktı. Murtaza ise Cumali’nin elini öperek ona bağlılığını ilan etti.Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 10.99 izlenme oranı (rating), 23.44 izlenme payı (share), AB’de 9.75 izlenme oranı (rating), 23.14 izlenme payı (share), Total’de 10.44 izlenme oranı (rating), 24.68 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. #kırmızıbalık etiketi Twitter Türkiye'de 15 saat 30 dakika dünyada ise 5 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.Rehin tutulan ve kardeşleriyle tehdit edilen Azer, malları bulmak için harekete geçti. Yamaç kendini beklenmedik bir olayın içinde bulunca, Azer’in annesi Fadik’i evlerinde misafir etti. Bu sırada annesini her yerde arayan Azer, kardeşlerini kurtarmak için Akın’dan malların yerini öğrenmeye çalıştı. Akın, kardeşi Karaca’yı ele vermemek için susarken Kutay’ı hesaba katmadı. Kutay’ın ele verdiği Karaca’yı kaçıran Azer malların yerini öğrenmeye çalışırken Akın, kardeşinin kaçırılmasıyla iyice köşeye sıkıştı.Aliço’nun şifreli konuşmasını çözmeye çalışan Yamaç’ın yardımına Ferhat koştu. Yamaç ve Çukurlular Aliço’dan gelen gizemli şifre “Kırmızı balık”ın peşine düştü ve Yavuz’un kurduğu tuzaklarla karşılaştı. Komutan Yavuz Çoban, sıkı bir askeri eğitimden geçirdiği Aliço’yu, Yamaç ve Selim’i kullanarak köşeye sıkıştırdı.