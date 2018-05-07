'Çukur'da şoke eden ayrılık!

'Çukur'un bu akşam yayınlanan bölümünde dizide Cemil karakterini canlandıran Tolga Sala diziye veda etti.

TV Dünyası - 07.05.2018 23:44
'Çukur'da şoke eden ayrılık!
Pazartesi akşamları Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin bu akşam ekrana gelen bölümünde şoke eden bir ayrılık yaşandı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal ve Perihan Savaş'ın yer aldığı fenomen dizide Selim Koçovalı'nın en yakın adamı Cemil karakterini canlandıran Tolga Sala diziye veda etti.

Çukur ekibi Barcelona'da!

Çukur ekibi Barcelona'da!



İŞTE O SAHNE:




Çukur'a sürpriz isim!

Çukur'a sürpriz isim!



Serenay Sarıkaya,

Serenay Sarıkaya, "Çukur"a girecek mi?
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