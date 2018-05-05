Çukur'a sürpriz isim!

TV Dünyası - 05.05.2018 17:13

Çukur'un 28’inci bölümünde ekran başındakiler büyük bir sürprizle karşılaşacak. Usta oyuncu Haldun Dormen, diziye konuk oyuncu olarak katılacak.Eskilerin ünlü sihirbazı Şanar karakteriyle izleyici karşısına çıkacak duayen ismin yolu, Rıza Kocaoğlu’nun hayat verdiği Aliço ile kesişecek.Hale’nin verdiği bilgilerle geçmişin perdesini aralayan Aliço ile Şanar’ın sahneleri izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak.Haldun Dormen’in yıllar sonra 'Çukur' dizisi ile televizyona döndüğü bölüm, 7 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecek.