Çukur'a sürpriz isim!

Çukur, sezon finaline 6 bölüm kala arka arkaya sürprizlerle geliyor. Dizinin 7 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

TV Dünyası - 05.05.2018 17:13
Çukur'a sürpriz isim!
Çukur'un 28’inci bölümünde ekran başındakiler büyük bir sürprizle karşılaşacak. Usta oyuncu Haldun Dormen, diziye konuk oyuncu olarak katılacak.

Eskilerin ünlü sihirbazı Şanar karakteriyle izleyici karşısına çıkacak duayen ismin yolu, Rıza Kocaoğlu’nun hayat verdiği Aliço ile kesişecek.


Hale’nin verdiği bilgilerle geçmişin perdesini aralayan Aliço ile Şanar’ın sahneleri izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak.

Haldun Dormen’in yıllar sonra 'Çukur' dizisi ile televizyona döndüğü bölüm, 7 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecek.
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