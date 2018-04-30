Çukur uçurumun eşiğinde!

Show TV’de izleyici ile buluşan Ay Yapım imzalı Çukur’un senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor.

TV Dünyası - 30.04.2018 10:31
Çukur uçurumun eşiğinde!
Çukur’un bu akşam ekrana gelecek 27. bölümünde heyecan dolu sahneler yer alıyor.

Çukur, uçurumun eşiğine doğru sürükleniyor. Koçovalılar ile Vartolu arasındaki mücadele artık İdris Koçovalı ile Vartolu arasında yaşanmaktadır. Vartolu, Çukur’u ele geçirmek için hamleler yaparken asıl büyük darbeyi İdris Koçovalı’dan alır.


İdris, Saadet’i evlendirmeye kararlıdır ve mahallenin kalbinde herkesi düğüne davet eder. Bu sırada Yamaç, bir yanda Vartolu ile babası arasındaki mücadelede dengeyi sağlamaya çalışırken, öteki yanda Sena ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışır. Ancak sırlar, âşıklar arasındaki mesafeyi daha da açacaktır. Emrah, Nazım ve Vartolu ile iş birliği yapmaya yeşil ışık yakan Selim’in ise Çukur’u nasıl bir fırtınaya sürükleyeceği soluksuz beklenecek.

İşte Çukur'un 27. Bölümünden İlk Sahne:

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Yasak Elma görücüye çıktı! Yasak Elma görücüye çıktı!
Reytinglerin galibi hangisi oldu? Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Kutluay yeni sevgilisiyle ilk kez trafikte görüntülendi! Kutluay yeni sevgilisiyle ilk kez trafikte ...
Doğa Rutkay müjdeyi böyle verdi! Doğa Rutkay müjdeyi böyle verdi!
Bahar Candan'ın direk dansı olay yarattı! Bahar Candan'ın direk dansı olay yarattı!
Google, Aysel Gürel'i unutmadı! Google, Aysel Gürel'i unutmadı!
Çağatay'ın parası yetmeyince... Çağatay'ın parası yetmeyince...
Boran Kuzum ve Miray Daner'den hayranlarına mesaj var! Boran Kuzum ve Miray Daner'den hayranlarına ...
Brad Pitt ve Neri Oxman aşk mı yaşıyor? Brad Pitt ve Neri Oxman aşk mı yaşıyor?