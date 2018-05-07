Çukur ekibi Barcelona'da!

TV Dünyası - 07.05.2018 17:26

Dizinin başrol oyuncuları Ercan Kesal, Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz’in de aralarında bulunduğu Ay Yapım ekibi, dünyanın en büyük derbisi olarak kabul edilen Barcelona ile Real Madrid’in berabere biten karşılaşmasını izlemek için Barcelona'ya gittiler.Çukur ekibi, kalan vakitlerinde de şehri gezip sık sık Instagram'dan fotoğraf paylaştı.Dizinin bu akşam ekrana gelecek olan 28. bölümünde yaşanacak ölüm olayı herkesi sarsacak.