'Craft Tiyatro'dan yeni yıl partisi!

Magazin - 19.12.2017 14:16

Craft Tiyatro’nun ev sahipliğinde düzenlenen parti Kadıköy'de bir mekanda gerçekleştirildi. Bu sezon '10,11,12', 'Yen' ve 'Yutmak' adlı oyunları devam eden tiyatronun davetine; Dolunay Soysert, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Kenan Acar, İpek Bilgin, Serkan Altunorak, Bora Akkaş, Merve Dizdar, Pınar Deniz, Selen Uçer, Berker Güven, Levent Can, İdil Sivritepe, Ekin Türkmen, Neslihan Yeldan ve Pınar Çağlar Gençtürk gibi başarılı oyuncular katıldı.İşte partiden görüntüler...