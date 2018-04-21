Coşkun Sabah suskunluğunu bozdu!

19 yıllık eşi Ceyda Sabah’tan geçen ay boşanan Coşkun Sabah, önceki akşam genç bir kadınla objektife yakalandı. Sanatçı, flaşlar patlayınca öfkelendi.

Magazin - 21.04.2018 18:40
Coşkun Sabah suskunluğunu bozdu!
Coşkun Sabah, geçtiğimiz günlerde bir kadın arkadaşı ile görüntülendi. İkili, sanatçıya ait otomobille Kabataş’taki benzinciye geldi.

Aracı bırakıp taksiyle yemeğe giden ikili, üç saat sonra geri döndü. O sırada flaşların patlaması, Sabah ile genç kadını telaşlandırdı.

O telaşla el frenini çekmeden araçtan inen Coşkun Sabah, araç öne doğru kayınca apar topar dönüp direksiyona geçti.

Udi sanatçı “Ne oluyor burada, ne yaptığınızı sanıyorsunuz?” diye tepki gösterirken, arkadaşı yüzünü gizlemeye çalıştı.


Coşkun Sabah, arkadaşıyla ilgili suskunluğunu önceki gün bozdu. Sabah, "Klipte rol alacak. Klip için aklımda üç şarkı var, henüz hangisi olacağına karar vermedim” dedi.

Kaynak: Hürriyet
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