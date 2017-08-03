Çorum'un tek kadın taksi şoförü

ÇORUM’da 30 yaşındaki Gül Özbek, 1 aydır taksi şoförlüğü yapıyor.

Yaşam - 03 Ağustos 2017 17:07
Çorum'un tek kadın taksi şoförü
İki çocuk annesi Gül Özbek, eşinin de çalıştığı taksi durağında şoförlük yapıyor. Erkek mesleği olarak bilinen taksi şoförlüğünün eşinin de mesleği olduğunu ifade eden Özbek, “Sadece eşimin çalışması beni rahatsız ediyordu. Bir gün duraktaki ağabeyler Cuma namazına gitmişti. O sıra müşteri geldi. İstedikleri yere ben götürdüm. Ondan sonra yapabileceğimi anlayarak çalışmaya başladım. Müşteriler taksiye bindiklerinde beni görünce önce şaşırıyorlar. Erkek müşteriler biraz yadırgıyor ama bayan müşterilerden olumlu tepkiler alıyorum. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Eşimin ve ailemin desteği beni cesaretlendiriyor” dedi.

Çorum Taksici ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli de kadın meslektaşı ile gurur duyduğunu söyledi. Gayretli, “Bir kadının direksiyonda olması, bu işin bir meslek olduğunu gösterir. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bizlere teşekkür ediyorlar” dedi.

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KAYNAK: DHA
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