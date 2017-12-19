Cömert Serdar Ortaç!

Önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülenen Serdar Ortaç, bir Milli Piyango bileti satıcısından muhabirlere ve kendisine bilet aldı.

Magazin - 20.12.2017 02:00
Cömert Serdar Ortaç!
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Mekan çıkışında Milli Piyango bileti satıcısını gören şarkıcı, muhabirlere ve kendisine bilet aldı.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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