Cömert Serdar Ortaç!

Magazin - 20.12.2017 02:00

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Mekan çıkışında Milli Piyango bileti satıcısını gören şarkıcı, muhabirlere ve kendisine bilet aldı.Kaynak: hurriyet.com.tr