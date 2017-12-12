"Çok korkuyorum Celasun"

Yayınlandığı günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Çukur'un yeni bölümden ilk sahnesi yayınlandı.

TV Dünyası - 12.12.2017 11:17
"Çok korkuyorum Celasun"
Celasun’un yanına gelen ve korkuyla dizlerinin üstüne çöken Karaca’nın acı çektiği anlarda Celasun, Karaca’nın karnındaki yarasını görünce büyük bir şok yaşıyor. Karaca’nın, oraya neden geldiğini soran Celasun’a "Sana bir şey olacak diye çok korktum!" cevabı dikkat çekiyor.



Çukur’un dün akşam ekrana gelen sekizinci bölümünde Karaca'nın sinir krizini izlemiştik. Hem anne hem babanın sevgisizliğinde büyüyen Karaca'nın Celasun'a "Sevin beni, biriniz beni sevin!" diyerek kriz geçirişini izlemiştik. Celasun'un Akşın'a olan aşkı aşikar lakin ilerleyen zamanlarda Celasun ve Karaca arasında bir şey olur mu bilemeyiz...


Dün akşam neler oldu?

Meke'yi Varto’ya gönderen Yamaç, kayıp noktaları birleştirmeye çalışarak Vartolu'nun kim olduğunu bulmaya çalıştı. Ayşe'nin planıyla gelinlerinin odalarını karıştıran Sultan, Sena'nın odasına girmek isteyince büyük bir fırtınanın başlangıcına neden oldu. Sultan-Sena karşılaşması heyecanı yükseltirken Sultan, Sena'nın evden gitmesini isteyerek kesin kararını verdi. Selim’in kaçak kumarhane açtığı bölümde Vartolu, mahalleyi karıştırmaya devam etti. Vartolu, Celasun’dan depoların yerini öğrenip, polise ihbar etse de Yamaç'ın müdahalesi sonucunda planı suya düştü. Vartolu, giderek güvenini kazanan Celasun’un yardımıyla İdris Koçovalı'nın evine yakın bir yere taşındı. İdris’in, Emmi ve Paşa’ya olan güvenini Yamaç'a gösterdiği sahne nefesleri kesti. Yamaç'ın olanlar karşısında neden harekete geçmediğini sorgulayan İdris'in Yamaç'a hayatının dersini verdiği anlar izleyenleri ekran başına kilitledi. Yeraltı dünyasının adamlarından Serdar'ın ortalığı karıştırmasının Selim’in planı olduğu ortaya çıktı. Vartolu'nun da kumarhanede olduğu sırada Serdar'ın adamlarının geldiğini ve İdris’in tehlikede olduğunu öğrenen Yamaç, kumarhaneye giderken aldığı haberle ikinci şoku yaşadı. Sena'nın kaçırıldığını öğrenen Yamaç'ın olanlar karşısında isyan ettiği final sahnesi izleyenleri derinden etkiledi.
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