Çocuklarda mesane reflüsüne dikkat!

Kamacı, sık sık idrar enfeksiyonu geçiren çocuklara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyip "Hastalığın toplumda görülme sıklığı ortalama %1 iken bu oran sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda %50’lere kadar çıkabilmektedir. Doğuştan böbreklerinde şişme olan hastaların ortalama %30’unun sebebi mesane reflüsüdür. 1 yaşından önce erkek çocuklarında daha sık görülür, ancak yaş büyüdükçe kız çocuklarında da görülebilme oranı artmaktadır. Mesane reflüsünde genetik faktörler ön plandadır. Dolayısıyla mesane reflü hastası olan çocukların kardeşlerinin de kontrolden geçmesi önerilmektedir. Erken teşhis ve müdahale hastalığın seyri açısından çok önemlidir. İhmal edildiği takdirde hastalık böbrek hasarına hatta böbrek yetmezliklerine neden olabilir." dedi.Kamacı, mesane reflüsünün belirtileri için"Çocuğunuzda bu belirtiler varsa; tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, sık sık ancak az miktarda idrar yapma, idrar kaçırma, kötü kokulu idrar, bel ve karın bölgesinde ağrı, inatçı kabızlık belirtilerini dikkate alarak bir çocuk cerrahisi uzman görüşü almak, erken tanı ve tedavi başarısı için çok önemlidir." dedi.Kamacı, hastalığın tedavisi için "Mesane reflüsü tespit edilen hastalarda reflünün derecesine, hastanın yaşına, böbreklerinde hasar ve eşlik eden başka üriner sistem hastalığın olup olmadığına göre ilaç tedavisi veya ameliyat planlanabilir. Hafif düzeydeki reflülerin zamanla kendi kendine iyileşmesi mümkündür. Ancak reflünün derecesi arttıkça kendiliğinde iyileşme şansı azalır. Bu durumda hafif düzeydeki reflü, koruyucu antibiyotik tedavisi ile takip edilirken, derecesi artmış yüksek riskli reflü çoğunlukla cerrahi müdahale gerektirir. Koruyucu antibiyotik tedavisi almasına rağmen 2 den fazla idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda da cerrahi müdahale düşünülebilir." dedi.