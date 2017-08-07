Hakan Akkaya, New York Moda Haftası kapsamında tanıttığı “Freedom” (Özgürlük) koleksiyonuyla önceki gün de Kıbrıs’taydı. Kıbrıs'ta bir otelde düzenlenen defilede Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy gibi ünlü mankenlerin yanı sıra oyuncu Gonca Vuslateri ile Barış Murat Yağcı da podyuma çıktı. 108 parçalık koleksiyonun tanıtımı için otelde New York ruhunu yansıtan 400 metrekarelik bir podyum kuruldu.
202 BİN LİRA TOPLANDI
Defileyi izleyenler arasında KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ve Defne Samyeli de vardı.
Defile sonrası yapılan açık arttırmada Özge Ulusoy’un giydiği beyaz elbise 115 bin liraya, siyah renkli takım elbise ise 75 bin liraya alıcı buldu. Gecceden elde edilen toplam 202 bin lira, Lefkoşa Çocuk Yuvası’na bağışlandı.
Çocuklar için podyuma çıktılar!
Önceki gün Kıbrıs’ta Hakan Akkaya'nın “Freedom” koleksiyonunun defilesi için ünlü isimler podyuma çıktı.Magazin - 08 Ağustos 2017 04:00
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