Çocuklar Duymasın'dan FETÖ kitabı açıklaması!

Birol Güven, Çocuklar Duymasın'da FETÖ kitabının gösterilmesi üzerine açıklama yaptı.

Dizi - 31 Temmuz 2017 16:20

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çocuklar Duymasın' dizisinde bir sahnede FETÖ kitabının görülmesi tepki almıştı.



Bu tepkiler üzerine dizinin senaristi ve yapımcısı Birol Güven "Kamuoyuna duyuru ; Özür dileriz" açıklamasında bulundu.



İşte o açıklama;



"30 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde rafta duran bir kitap kamuoyumuzun dikkatini ve tepkisini çekmiştir.



Sözkonusu kitap ile ilgili olarak, dekor ve aksesuarlardan sorumlu sanat yönetmenimizin savunması alınmıştır.



Sanat yönetmenimiz savunmasında “Kitabı okumadığını, içeriğini bilmediğini, konusu hakkında hiç bir fikri olmadığını, tamamen aksesuar amaçlı kullandığını ve kendisinin herhangi bir kötü niyetinin olmadığını” belirtmiştir. Kitabın içeriğine haberler çıktıktan sonra vakıf olduğunu ve büyük üzüntü duyduğunu belirtmiştir.



Aynı üzüntüyü yapımcı olarak ben ve tüm Çocuklar Duymasın ekibinin yaşadığını özellikle belirtmek isterim ve hepimizin dikkatinden kaçan bu talihsizlikten ötürü tüm ekibimiz adına, başta şehit aileleri olmak üzere herkesten özür dilerim."

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