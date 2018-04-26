Çocuklar Duymasın'daki abartı seyircinin gözünden kaçmadı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuk Duymasın dizisi seyircinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Dizi bu sefer yemek sahneleriyle gündeme geldi.

TV Dünyası - 26.04.2018 12:22
Çocuklar Duymasın'daki abartı seyircinin gözünden kaçmadı!
Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ ve Zeyno Gönenç’in rol aldıkları Çocuklar Duymasın dizisindeki yemek sahneleri seyirci tarafından çok abartılı bulunuyor.

Dizide Tamer Karadağlı'nın hayat verdiği Haluk'un kolesterolü ve Pınar Altuğ'un canlandırdığı Meltem'in formu her bölüm dizide yer alan sahnelerle öne çıkıyor. Ancak yemek sahnelerinde bardak bile koyacak yer olmaması seyircinin dikkatlerinden kaçmadı.

Çocuklar Duymasın izleyicisi tepeleme dolu tabakları oldukça abartılı buluyor.

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Bağlantılar: Çocuklar Duymasın

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