Çocuk için evliliğe devam etmek doğru mu?

Uzman Psikolog Özge Genlik, evliliğin bozulma belirtilerini, “İlk belirti; partnerler arası 'Ruhsal sevişmenin' son bulmasıdır. Diğer bir deyim ile: 'Duygusal soğukluk'tur. Öncelikle partnerler bunu anlamdıramazlar ancak duygusal bağlamda bir şey paylaşmak içlerinden gelmemektedir. Sadece zihinsel düzlemde kısa ve geçiştirici cümlelerden oluşan diyaloglar; evlilik sürecindeki ilk sarsıntıdır. Ardından fizyolojik düzeyde de bir arada paylaşılan zamanda azalmalar gözlemlenir. Duygusal boyutta ayrışan çift, zihinsel boyutta da ayrışmaya başlamıştır. Ve çoğunlukla: 'paylaşacak bir şeyimiz kalmadı', 'eskisi gibi heyecan hissetmiyorum, her şey çok rutin' gibi söylemlere çok rastlanır." diyerek açıkladı.Genlik, çocuk için evliliğe devam etmek doğru mudur sorusunu “Bu bağlamda, anne ve baba rolündeki kişiler sadece bir insan varlığını Dünya gezegenine getirmek, ardından bu canlının güven ile Dünya gezegenine bağlanmasından sorumlu ve görevli olduklarını daima hatırlamalıdırlar. Yara almış ve kanayan bir ilişkinin çocuklar için sürdürülmesi çocukların yaşama güvensiz, mutsuz, umutsuz bakabilmelerine zemin hazırlamakta ve özgüvensiz bireylerin var olmasına sebebiyet vermektedir. 'Çocuklarım için fedakarlık yapıp evlilliğimi sürdürüyorum' diyen kadınlar ya da erkekler; kendi özlerindeki istek ile temas etmek yerine çocuklarını ön plana, sahneye alarak çocuklarını, evliliklerinin tamponu haline getirmektedirler. Bu tür kadın ve erkeler genellikle karşı kaşıya kaldıkları kriz durumu ile nasıl başa çıkacaklarını bilemeyen duygusal başa çıkma mekanizmaları zayıf bireylerdir. Kendi duyguları ile temas etmekten kaçındıklarından dolayı çocuklarını öne sürerler. Evlilik ilişkisinin sonlandırılması; karı-kocalık makamından ayrışmayı sembolize eder, anne-babalık makamındaki roller sonsuza dek sürecektir” diyerek yanıtladı.