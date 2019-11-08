Çocuğunuza 2 yaşına kadar ayakkabı giydirmeyin!

Dr. Nazif Ekin Akalan, bebeklerin ayakkabıya ihtiyacı olmadığını belirterek "Yere bastığı süre içerisinde ayakkabıya ihtiyacı yok. Çünkü doğuştan var olan bir ayak taban düşüklüğü var. Bebek, farklı yerlere bastıkça değişik reaksiyonlara nasıl tepki göstereceğini öğreniyor. Böylelikle dengede kalma refleksi gelişiyor, dış dünya ve çevreye ilgisi artıyor. Ortama uyum sağlama sürecini bloke etmemek ve mümkün olduğunca değişik zeminlerde çıplak ayak yürütmek gerekiyor. Ayağı korumak için ise bir ayakkabı giydirilebilir.Bebeklerin ayak tabanının tam ortasında 2 yaşa kadar bir yağ dokusu olduğunu söyleyen Akalan "Bu yağ dokusu ayağı bir miktar destekliyor. Bu destek, parmakların açılıp yeri kavramasına olanak sağlıyor. 2 yaş sonrası ise bu doku yavaş yavaş azalıyor. Ancak bu sürecin ardından da ortopedik ayakkabı kullanılması taraftarı değilim. Bebeğin ayağının arkasından baktığımızda topuk kemiği 20 derecenin üzerinde dışarıya doğru dönük duruyorsa ancak o zaman, özel tabanlık ya da ortopedik ayakkabı kullanılmasını öneriyoruz. Bu iki seçenek içinde de ortopedik ayakkabılar yerine tabanlık kullanılması öneriyoruz. Ortopedik ayakkabı içinde ayağın arkasını dışarıdan göremediğimizden, tabanlığın portatif olmasını öneriyoruz ve bebek tabanlığın üzerine bastığında arkadaki kemiğin düzeldiğini görmek istiyoruz. Bu durum un görüldüğü bebeklere ayrıca bol bol zıplama, değişik zeminlerde ve bol bol yürüme aktiviteleri de yaptırılmalı"