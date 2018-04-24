Coachella'nın en çok konuşulan ismi Beyonce oldu!

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen ve dünyanın dört bir yanından ünlü isimlerin de katıldığı müzik festivali olan Coachella'ya Türkiye'den de ünlü isimlerin katılmasıyla ülkemizde gündem oldu.

Magazin - 25.04.2018 00:01
Coachella'nın en çok konuşulan ismi Beyonce oldu!
Coachella tarihinde bu yıl bir ilk yaşandı. Meşhur festival hakkında 7 milyon tweet atıldı Beyonce, Coachella’nın en çok konuşulan ismi oldu.

Hadise 'Beyonce' için servet ödedi!

Hadise 'Beyonce' için servet ödedi!



Magazin ve televizyon dünyasından çok sayıda ünlünün katılığı festival bu yıl Twitter’ın gündeminden düşmedi. Öyle ki Coachella tarihinde bu yıl, tüm zamanların en fazla tweet atılan festivali olarak tarihe geçti; 7 milyondan fazla tweet atıldı. Festivalde sahne alan Beyonce’un performansı ise Beychella etkisi olarak adlandırılırken #Beychella etiketiyle 3.6 milyon tweet atıldı.
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