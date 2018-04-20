'Coachella' pozu olay oldu!

Dünya Magazin - 20.04.2018 03:57

Ünlü manken şaşırttı!

Victoria’s Secret Fashion Show nerede yapılacak?

Şangay'da moda şov!

Geçtiğimiz yıllarda Kıvanç Tatlıtuğ ile bir jean markasının reklam filmlerinde rol alan Victoria's Secret modeli Sara Sampaio'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım olay oldu. ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Riverside, Coachella Vadisi'nde düzenlenen Coachella 2018 festivaline katılan güzel model paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Sampaio, önceki gün yayınladığı cesur kare ile takipçilerinin beğenisini kazandı.