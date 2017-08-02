Cinsellik, ruhsal bütünlük mü?

Cinsellik iki kişinin bedensel ve ruhsal olarak birbirlerine kendini açmasıdır. Eşlerden biri ruhsal olarak da kendini açmaz ise burada bir problem oluşmaya başlar. Cinsel sorunlar ortaya çıkar. Cinsel sorunların tedavisi ise cinsel terapi ile mümkündür.

Cinsellik - 02 Ağustos 2017 20:16

Cinsel terapi, cinsel konular üzerine eğitim almış psikiyatrist yada psikologlar tarafından cinsel sorunları olan kişilere uygulanan bir psikoterapi yöntemidir. Buradaki amacın, bireylerin cinsel ve ruh sağlıklarının korunması ile birlikte cinsel sorunların çözüme kavuşturulması olduğuna dikkat çeken Medicana Konya Hastanesinden Psikolog Ebru Soydaş konuyla ilgili detaylı bilgi verdi.



Cinsel işlev bozukluklarının tedavisi cinsel terapi ile yapılır. Bu sorunların başlıcaları; vajinismus, prematür ejakülasyon (erken boşalma), erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) ve cinsel isteksizlik. En çok görülen cinsel işlev bozuklukları arasında bunları sayabiliriz.



Vajinismus, periner kasların kişiden bağımsız şekilde ilişki esnasında kasılması sebebiyle ilişkinin imkansız hale gelmesi veya ağrılı cinsel birleşme olmasıdır. Aslında burada en temel şey kadınların korkusudur. Oldukça sık görülen bir problem olup her 10 kadından biri vajinismus diyebiliriz.



Vajinismusun tedavisi cinsel terapi ile yapılır

Buradaki temel sebep kadının korkusu olduğundan ilk başta sebep bulunur sonra tedaviye yön verilir. Bazen sebepleri fizyolojikte olabiliyor. Bunun için tedaviye başlamadan önce fiziksel muayene önerilir. Eğer organik bir sebep yoksa psikolojikse cinsel terapiye başlanır. Ortalama 10-12 seans ile tedavi edilir. Bu tedavi süresi kişiden kişiye değişmekte olup bazı seanslar daha çok uzayabilirken bazı seanslar da 10 seansı bulmadan çözüme ulaşır.



Erkeklerde en sık görülen sorunlardan biri ise erektil disfonksiyondur (sertleşme bozukluğu). Erektil disfonksiyon, cinsel birlikteliği sağlamakta yeterli derecede sertliğe ulaşamama ve sürdürememe durumudur. Bu sorunun sebepleri çok önemlidir. Eğer fiziksel bir nedenden kaynaklanıyor ise cerrahi müdahale ve ilaçlarla desteklenebilir. Ancak sorun tamamen psikolojikse cinsel terapi ile tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Tedavi süresi kişiden kişiye değişmekte olup seanslarda kişinin durumuna göre ayarlanıp ev ödevleri ve egzersizleri ile pekiştirilerek yapılır.



Cinsel isteksizlik hem kadınlarda hem erkeklerde görülen bir cinsel problemdir

Cinsel isteksizlik ülkemizde özellikle kadınlarda % 60 görülmektedir. Bunların sebeplerine baktığımızda eşler arası uyum problemleri, güven problemleri, iletişimsel problemleri, aldatma-aldatılma, monoton bir cinsel hayat, suçluluk duygusu, partnerin fiziki cazibesini kaybetmesi, cinsel aktivitenin kalitesizliği, hamile kalma korkusu, menopoz gibi birçok şey gösterilebilir. Fiziksel bir sebebe bağlı olmayan cinsel isteksizlik cinsel terapi ile çözülebilen bir sorundur.



Evlilikte çözülmeyen cinsel sorunlar eşlerin boşanmasına ve diğer psikolojik sorunlara yol açmasına sebep olur. Cinsel problemler çözümsüz değildir. Sorunlarınızı çözmeyi ertelemeyin. (Kaynak: kadin-kafe.blogspot.com.tr)

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