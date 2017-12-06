Yılın kişisi seçildiler!

Yaşam - 06.12.2017 17:05

Time Dergisi bu yıl cinsel tacize uğrayan ve bu duruma sessiz kalmayanları yılın kişisi seçti. Finalistler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, aktivist atlet Colin Kaepernick, bu yıl dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Trump'ın ekibinin Rusya ile olası bağlarını soruşturan komisyonun başındaki eski FBI Direktörü Robert Mueller de bulunuyordu. Birbirinde dişli rakibi bulunduğu bu yarışı sürpriz bir grup kazandı. Bu yıl #metoo etiketiyle kadınlar başlarına gelen cinsel saldırıları sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Time Genel Yayın Yönetmeni, Edward Felsenthal hareket için "Bu uzun zamandır gördüğümüz en hızlı sosyal değişim hareketi" ifadelerini kullandı. Böylece Time Dergisi yılın kişisini değil kişilerini seçerek herkesi şaşırtmayı başardı.