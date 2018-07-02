Cinsel içerikli filmlerde oynama kararı aldı!

Avustralya'nın en zorlu hapishanelerinden birinde gardiyan olarak görev yapan Isabelle Deltore, hayallerinin peşinden gitmek için mesleğine veda etti.

Dünya Magazin - 02.07.2018 13:23
Cinsel içerikli filmlerde oynama kararı aldı!
Isabelle Deltore, farkı bir şey denemenin zamanının geldiğini düşünerek güzellik yarışmasına katıldı. Miss Nude World'e katılan Avustralyalı güzel, yarışmayı birincilikte tamamlayarak tacı kafasına geçirdi.

Melbourne'lü güzelin katıldığı yarışma, katılımcıların çıplak halde podyuma çıkmaları ile biliniyor. Isabelle, kariyerini cinsel içerikli film sektöründe devam ettirmek istediğini belirterek gardiyanlık mesleğini neden bıraktığını açıkladı. Beş yıl boyunca yüksek güvenlikli bir hapishanede çalıştığını söyleyen Isabelle Deltore, zamanında orduda da görev almış.

Sürekli şiddetin içinde olmak onu zorlamaya başlayınca Isabelle, kariyer tercihini sorgulamış ve ekstra para kazanmak için bu yarışmayı kendine fırsat olarak görmüş.

"Bu sektörde patronunuz sizi taciz ederse buna katlanmak zorundasınız" diyen genç kadın, artık şartlara dayanamayınca seçtiği yolda başarılı olmak için çok çaba sarf etmiş. Nude World'i kazanmak için aylarca çabalayan Isabelle, haftada 30 saat dans ve koreografi dersleri almış.

Yarışmayı birincilikle tamamlayan Isabelle, artık gardiyanlık günlerinin çok geride kaldığını dile getirdi.
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Bağlantılar: Isabelle Deltore

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