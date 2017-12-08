Ciltte buz mucizesi

Başımız gelen birçok kazada ilk yardım olarak koştuğumuz buz, cilt için tam bir tedavi şekli. Peki nasıl?

Güzellik - 08.12.2017 14:20

Buzun kızarıklıklara, morluklara ve şişliklere iyi geldiğini hepimiz biliriz. Bu demek oluyor ki aynı işlem yüze uygulandığında, göz şişlikleri, cilt kızarıklıkları gibi birçok faktöre etki edecektir.



Yüzde oluşan akneler ve zaman içerisinde açılan gözeneklerin sıkılaşmasında buz çok etkilidir. Kan dolaşımınızı hızlandırarak cildinizi hareketlendirir ve daha canlı görünmesine yardımcı olabilirsiniz. Özellikle makyajdan önce yapılan bu işlem fondöten yüze sürüldüğünde porselen bir makyaj yapmışçasına pürüzsüz bir görüntü elde etmenizi sağlar.



Bu işlemi yapabilmek için buzu buluktan çıkardıktan hemen sonra yüzünüze sürmeniz yapışarak sizi ısırmasına sebep olur. Bu yüzden buzun biraz ısınmasını beklemek ve bir tülbent yardımıyla sürmek daha akıllıcadır. Günlük rutin olarak yaptığınızda zaman içinde cildinizdeki sıkılaşmayı siz de fark edeceksiniz. Gül suyu ve içtiğiniz bitki çaylarını da buzlukta dondurabilirsiniz. Bilhassa göz yorgunluklarına birebir iyi gelecektir.



YAZI: Kamuran Akdemir

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