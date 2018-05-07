Cihan Ünal, panikledi!

Magazin - 07.05.2018 13:24

Usta tiyatrocu Cihan Ünal (72), önceki Atatürk Havalimanı'nda Arzuhan Kement’le (37) objektiflere takıldı.Fotoğraflarını çeken muhabirlere "Bizi çektiniz, mutlu mu oldunuz?" diye tepki gösteren Ünal, Kement’le ilgili sorulara da "Arkadaşım olur" cevabını verdi. İkili, havalimanından ayrıldıktan sonra Cem Davran’ın tiyatro oyununu izlemeye gitti.Cihan Ünal, daha sonra Arzuhan Kement’le fotoğrafını Instagram’da paylaşarak aynı zamanda "iş arkadaşı" olduklarını açıkladı.Basın danışmanı Selçuk Kaya da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Cihan Bey panikleyince kendini ifade edemedi. Yanındaki kadın animasyon grafikeri. İş için iki günlüğüne Antalya’ya gitmişlerdi. Cihan Bey’in sevgilisi var ama bu kadın değil."Cihan Ünal, sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafa, "Animasyon içerikli ilk projemiz hazır sayılır. Dört farklı şehirde gerçekleşecek Animasyon Tiyatro projemizin mimarı Orhan Oral, yazar-çizeri Zöhre Abanoz ve Arzuhan Kement. Emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkürler." notunu düştü.