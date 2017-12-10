Çifte kutlama yapacaklar!

Magazin - 10.12.2017 22:00

Beren Saat ile Kenan Doğulu, villalarında 5.yıl şerefine parti veriyor. Beren Saat ile Kenan Doğulu Ocak 2012’de, Akaretler’deki bir otelde düzenlenen bir davette tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. 2014’te de Amerika-Los Angeles’taki Malibu sahilinde evlenmişlerdi. Çiftin 1 Ocak’ta aşklarının 5’inci yılı dolacak. Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat, İstanbul Çengelköy’deki villalarında dostlarının katılacağı bir parti verip hem yeni yılı, hem de ilişkilerinin yıldönümünü kutlayacak.