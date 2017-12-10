Beren Saat ile Kenan Doğulu, villalarında 5.yıl şerefine parti veriyor. Beren Saat ile Kenan Doğulu Ocak 2012’de, Akaretler’deki bir otelde düzenlenen bir davette tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. 2014’te de Amerika-Los Angeles’taki Malibu sahilinde evlenmişlerdi. Çiftin 1 Ocak’ta aşklarının 5’inci yılı dolacak. Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat, İstanbul Çengelköy’deki villalarında dostlarının katılacağı bir parti verip hem yeni yılı, hem de ilişkilerinin yıldönümünü kutlayacak.
Çifte kutlama yapacaklar!
Beren Saat ile Kenan Doğulu, dostlarının katılacağı bir parti verip hem yeni yılı hem de ilişkilerinin 5. yıldönümünü kutlayacak.Magazin - 10.12.2017 22:00
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