Ciciş Esra: Çok sarhoştum ve...

Çıplak videoyla gündeme gelen Esra Ersoy, yaptığı son açıklamada "Videoki erkek arkadaşımdı. Bana yanlış yaptı. Onu sinirlendirmek için çektim" dedi.

Magazin - 24.04.2018 14:26

Geçtiğimiz günlerde çektiği video ve sonrasında yaşanan kavga haberleriyle gündeme gelen cicişlerden Esra Ersoy, psikolojik destek almak için hastaneye yattığını söyledi.



"ÇOK SARHOŞTUM"



Günler sonra videoyu neden çektiğiyle ilgili açıklama yapan Esra Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Hastaneye yatma sebebimiz olanlar utansın. Konuşmaya devam edin karşınızdakiler zaten insan değil duyguları yok, gururu yok konuşun konuşun. Vicdanınız rahat olsun. Sarhoştum, çok içmiştim ne dediğimi, ne yaptığımı hatırlamadığım bir video yolladım daha önceden bir ilişki yaşadığım birine.



"ERKEK ARKADAŞIMI SİNİRLENDİRMEK İÇİN ÇEKTİM"



Ve o videoyu kardeşim kesinlikle servis etmedi bunu da yanlış haber olarak yapmayın. O videoyu ben sadece tek bir kişiye yolladım. Ondan sonrası böyle oldu. Kim yaydı nasıl oldu bilmiyorum ama ben çok kötü günler geçiriyorum. Bu arada videodaki erkek de erkek arkadaşımdı, o bana hata yaptı, ben de onu sinirlendirmek için çekmiştim.(Hata yapmışım kabul) O da o sırada telefonu elimden almaya çalıştı benimle baş edemeyince evden çıktı sinirle. O anda kamerada çıkmış. O videoyu yayana da benim ve kardeşim hakkımızda iftiralar atanlara da yazıklar olsun."



"GÜÇLÜ GÖRÜNMEYE ÇALIŞAN HASSAS KIZLARIZ"



Haklarında konuşan kişiler için de "İnsanlık kalmamış" yakıştırmasını yapan Ersoy, sözlerine "Bizim annemiz babamız var bizi Bilkent'te ve küçüklüğümüzden beri en iyi kolejlerde nasıl okuttular, öyle de geçiniyoruz çok merak edenlere... Lütfen bizimle daha fazla uğraşmayın. Biz güçlü görünmeye çalışan çok hassas kızlarız esasında. Çok yıpratıyorsunuz bizi." diyerek devam etti. (Kaynak: milliyet.com.tr)

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