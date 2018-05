CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce!

Bu sabah Ankara'da Muharrem İnce afişlerinin asıldığı görüldü. CHP'nin adayının Muharrem İnce olduğu da kesinleşti.

Yaşam - 04.05.2018 11:35

110 milletvekilinin katıldığı kapalı grup toplantısında oy birliğiyle adayın Muharrem İnce olmasına karar verildi. ''Birazdan Genel Başkan resmen açıklayacak'' diyen İnce, ''Her şey daha güzel olacak'' ifadelerini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da ''Tarih yazacağız'' diye konuştu. Salona Kılıçdaroğlu'ndan önce giren İnce'nin bir ara gözlerinin dolduğu görüldü. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, İnce'yi kürsüye davet ederek partisinin cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı. Kürsüye gelen Muharrem İnce, parti rozetini çıkartarak "Tarafsız olacağım" dedi.



CHP TBMM Grubu, 24 Haziran'da yapılacak seçimde partinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olmasına oy birliğiyle karar verdi. CHP TBMM Grubu, partinin cumhurbaşkanı aday tanıtım toplantısı öncesinde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Litai Otel'de toplandı. Basına kapalı toplantı yaklaşık yarım saat sürdü. Toplantıda Muharrem İnce'nin oy birliğiyle partinin cumhurbaşkanı adayı olmasına karar verildi. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan İnce, "Her şey çok güzel olacak" ifadesini kullandı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, "Ben dün mesajı vermiştim. Zamanı gelince demiştim. Siz anlamadınız. Gel- İnce olarak anlamanız gerekiyordu" diye konuştu



SALONDA NELER YAŞANDI?



KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ilk açıklamasında ''Tarih yazacağız'' dedi. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu toplantının ardından Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'na geldi. Salona önce gelen İnce ile Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu partilileri selamladı. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin adaylığı açıkladıktan sonra kürsüye davet etti.



MUHARREM İNCE CHP ROZETİNİ ÇIKARDI



Kürsüye çıkan Muharrem İnce, "Tarafsız olacağım, size emanet ediyorum diyerek parti rozetini çıkarttı. İnce, "24 Haziran'da Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP'lilerin değil, 80 milyonun, herkesin, AK Partililerin, HDP'lilerin, MHP'lilerin, Saadet Partililerin, herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Tarafsız bir Cumhurbaşkanı olmak için rozetimi size emanet ediyorum" diye konuştu.



İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:



25 Haziran'da Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açacak. Bunu inanarak söylüyorum. Çünkü bu topraklar demokrasi mücadelesinin verildiği topraklardır. Demokrasimizi güçlendirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız.



15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilip 20 Temmuz’da sivil darbeye çevirdiler. O darbeye karşı çıkan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir.



Bize soruyorlar neden ittifak yapmak istiyorsunuz diye, sıfır baraj için, demokrasi için ittifak istiyoruz. Kutuplaşmaya son verilmesi için ittifak yapmak istiyoruz.



Sıfır baraj ittifakı olursa, her vatandaş gönlünde yatan partiye oy verebilecek. Demokrasiyi geliştirmek için ittifak yapmak istiyoruz. Siyasi partiler ülkenin çıkarları için bir araya gelmelidir. Ülkede kutuplaşmayı engellemek için ittifak istiyoruz. Bu ülkede huzur içinde yaşamak için ittifak istiyoruz. Buradan bu çağrıyı da tüm siyasi partilere yapıyoruz.



Seçme hakkının önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz. Sıfır baraj ittifakı olursa, her vatandaş gönlünde yatan partiye oy verebilecek. Demokrasiyi geliştirmek için ittifak yapmak istiyoruz. Siyasi partiler ülkenin çıkarları için bir araya gelmelidir. Ülkede kutuplaşmayı engellemek için ittifak istiyoruz. Bu ülkede huzur içinde yaşamak için ittifak istiyoruz. Buradan bu çağrıyı da tüm siyasi partilere yapıyoruz. Söyledim, yeni bir yol ayrımı ile karşı karşıyayız. 21. yüzyıldayız, 20 Temmuz darbesinden sonra kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. Çünkü yargı bağımsızlığı yoktur. Güçler ayrılığı ilkesi yoktur. Yargı çökmüştür. 80 milyondan toplanan vergilerin nereye gittiğinin hesabını siyasi iktidar vermemektedir. Medya kontrol altındadır, basın özgürlüğü tamamen bitmiştir. Bir grup medya direnmektedir, onlar da her türlü baskı altında.





25 Haziran'da Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açsın diyorsak, çağrımdır herkes seçmen listesini kontrol etsin. İkinci görev, bu ülkenin aydınlarına, demokrasiye inananlara çağrımdır. Kimse tatile gidiyim, yaylaya çıkayım dememelidir. Herkes inadına inadına sandıklara gitmelidir. Sorunlarımız, Türkiye bugün bir beka sorunu yaşamaktadır. 5 sorunun aşılması lazım. Birincisi, demokrasi ve halkın iradesini ipotek altından kurtarmak zorundayız.



Ben 3 Kasım 2002'de milletvekili oldum, sayın Erdoğan Mart 2003'te oldu. Ben ondan kıdemliyim. 16 yıldır aralıksız milletvekiliyim. Erdoğan tecrübemi sorguluyor. Benim devlet tecrübem daha fazla; ondan 5 ay önce milletvekili oldum; askere gitsek ben çavuş olurum, o onbaşı. Ben ondan 5 ay daha tecrübeliyim.



İlerleyen zamanlarda belli olacak. Meydanlarda ekonomi, dış politika, tarım, eğitim konuşacağız diye bekliyorum. 'Bunları konuşmayacağız, kavga edeceğiz, iftira atacağız' kampanyasına girişeceklerse daniskasını yaparım. Ben meydanlarda entelektüel bir tartışma yapmak istiyorum, ha bunu yapmayacağım diyorsanız…



Ya CHP'ye genel başkan olamadın, Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacaksın diyorlar… Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'na belediye başkanı olamadı, Türkiye'ye cumhurbaşkanı oldu. Gül, Erbakan'a karşı aday oldu, kaybetti ama cumhurbaşkanı oldu.





İki derdimiz var, biri 50 artı bir. Bir derdimiz daha var, yönetmek. O da yüzde yüz tarafsız bir şekilde yönetmek. İki de iddiam var: Bir, terör nereden gelirse gelsin, ister PKK, ister IŞİD, ister FETÖ, en kararlı şekilde mücadele edeceğiz. İki, yetimin hakkına göz dikenlere, ihaleye fesat karıştıranlara, terörü destekleyenlere ve bu ülkeyi soyanlarla, Allah’ın huzurunda söz veriyorum, sonuna kadar mücadele edeceğiz.



Bugün benim doğum günüm. Sevaplarıyla, günahlarıyla 54 yılı geri bıraktım. Şu andan itibaren kendisini vatanına, milletine, bayrağına adayan, aziz milletimizin refahı için çalışacağım.



(Ayakta alkışlattığı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için) Kendisini eleştirmiş karşısına çıkmış birini Cumhurbaşkanı adayı olmak her babayiğidin harcı değildir.



Bir sınav sorularını çaldırmayacağız. İki sandıkta oy çaldırmayacağız. Bugün sınavda soruyu çalan, yarın sandıkta oyu çalar. 50 bin avukat! Hazır olun! Sizi 24 Haziran'da YSK'nın önüne çağırabilirim. Oylarımızı çaldırmayacağız. Ben Cumhurbaşkanı olunca Saray'a mı çıkarım Çankaya'ya mı çıkarım? Sarayı bu ülkenin en akıllı evlatlarına vereceğim, bilim yuvası yapacağım.



Yarın ilk mitingimizi Yalova Cumhuriyet Meydanı'nda 14.00'te yapıp helalleşiyorum.



