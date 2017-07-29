Dünyaca ünlü Güney Afrikalı oyuncu Charlize Theron tatilde..
41 yaşındaki başarılı oyuncu kızları ve arkadaşlarıyla Meksika'da tatil yaparken görüntülendi.
Charlize Theron'un Meksika tatili!
Oscar'lı oyuncu Charlize Theron tatilin keyfini çıkartıyor..Dünya Magazin - 29 Temmuz 2017 14:51
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