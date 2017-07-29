Charlize Theron'un Meksika tatili!

Oscar'lı oyuncu Charlize Theron tatilin keyfini çıkartıyor..

Dünya Magazin - 29 Temmuz 2017 14:51
Charlize Theron'un Meksika tatili!
Dünyaca ünlü Güney Afrikalı oyuncu Charlize Theron tatilde..

41 yaşındaki başarılı oyuncu kızları ve arkadaşlarıyla Meksika'da tatil yaparken görüntülendi.

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