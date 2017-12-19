Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, nişanlısı Amine Gülşe'yi minik hayranı Charlie ile tanıştırdı. Beyin tümörüyle mücadele eden 11 yaşındaki Charlie'yi her maçına çağıran Özil, minik taraftarı geçtiğimiz gün de nişanlısı ile bir araya getirdi. Güzel oyuncuyla fotoğrafını paylaşan Charlie, Gülşe için "Özil'in aşkıyla tanıştım" ve 'Türkiye Güzeli' dedi. Bunu görenler de "Charlie, yengeyle tanıştı" yorumu yaptı. Bu arada Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin maçtan sonra 11 yaşındaki Charlie'yle stadın hemen yakınındaki bir restaurantta hamburger yiyip keyifli bir şekilde sohbet ettikleri de öğrenildi. Minik Arsenalli taraftarla yakından ilgilenen Özil, Charlie ile poz verdi. Minik taraftar, Özil'le buluşmasının ardından sevinçten ağladı.
Kaynak: takvim.com.tr
Charlie, yengesiyle tanıştı!
Nişanlısı Amine Gülşe'yi beyin tümörüyle mücadele eden minik hayranı Charlie ile tanıştıran Mesut Özil, Charlie'yle stadın hemen yakınındaki bir restaurantta hamburger yiyip keyifli bir şekilde sohbet etti.Magazin - 20.12.2017 05:00
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