Chakra'nın davetine sosyeteden ilgi!

Chakra, 2017-18 Sonbahar-Kış sezonuna yaşam alanlarını güzelleştirmek üzere tasarlanan Life Style konseptinin tanıtıldığı ve Chakra Life Style Acarblu mağazasının da açılışının yapıldığı özel bir lansman davetiyle giriş yaptı.

Sosyete - 19.12.2017 16:55
Chakra'nın davetine sosyeteden ilgi!
Chakra Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Kocaer’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen lansman davetine, Işıl Reçber, Sitare Kalyoncuoğlu, Ahu Orakçıoğlu, Etel Baler, Gül Gölge Saygı, Erdal Acar, Hande Acar, İpek Toplusoy gibi cemiyet ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.


Ev içi yaşamın vazgeçilmez markası Chakra, kreatif direktörlüğünü Aslıhan Aydoğdu’nun üstlendiği yeni Life Style konseptinin tanıtıldığı özel bir lansman davetiyle sezona keyifli bir başlangıç yaptı.


Chakra Life Style konseptiyle tüm yaşam alanlarına eşlik etmeyi amaçlayan marka, önümüzdeki dönemde yeni ürün kategorileri, daha büyük metrekarelerdeki deneyim mağazaları, yeni ürün koleksiyonu ve işbirlikleriyle, tüketicisiyle buluşmaya devam edecek.


Chakra Life Style Acarblu mağazasının açılışının da gerçekleştirildiği lansman davetine Işıl Reçber, Sitare Kalyoncuoğlu, Ahu Orakçıoğlu, Etel Baler, Gül Gölge Saygı, Erdal Acar, Hande Acar, İpek Toplusoy gibi isimler katıldı.

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Bağlantılar: Chakra

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