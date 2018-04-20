Ceylan Çapa'nın yüzü güldü!

Sosyete - 20.04.2018 12:07

Ceylan Çapa ters yolda!

Pazarlama alanındaki bir şirkette CEO olan Auvray ile geçtiğimiz hafta ABD'deki Coachella Festivali'ne giden Çapa, iddiaya göre Fransız yakışıklıyla büyük bir aşka yelken açtı. Kaliforniya'daki festivalde birlikte eğlenen ikili, daha sonra rotayı Santa Monica'ya çevirdi.Şimdilerde arkadaş gruplarıyla birlikte ABD'yi arabayla gezen ikilinin, geçtiğimiz aylarda yine ortak dostları aracılığıyla Madrid'de tanıştığı öğrenildi. 29 yaşındaki sosyetik güzelin gönlünü Fransız Arnaud Auvray'da bulması "Ceylan Çapa sonunda mutluluğu buldu." dedirtti.Kaynak: Takvim