Ceylan Çapa'nın yüzü güldü!

Sosyetik güzel Ceylan Çapa gönlünü Fransız Arnaud Auvray’a kaptırdı. 29 yaşındaki sosyetik güzel Çapa ile Auvray şimdilerde ABD’de arkadaşlarıyla tatilde.

Sosyete - 20.04.2018 12:07
Ceylan Çapa'nın yüzü güldü!
Pazarlama alanındaki bir şirkette CEO olan Auvray ile geçtiğimiz hafta ABD'deki Coachella Festivali'ne giden Çapa, iddiaya göre Fransız yakışıklıyla büyük bir aşka yelken açtı. Kaliforniya'daki festivalde birlikte eğlenen ikili, daha sonra rotayı Santa Monica'ya çevirdi.


Şimdilerde arkadaş gruplarıyla birlikte ABD'yi arabayla gezen ikilinin, geçtiğimiz aylarda yine ortak dostları aracılığıyla Madrid'de tanıştığı öğrenildi. 29 yaşındaki sosyetik güzelin gönlünü Fransız Arnaud Auvray'da bulması "Ceylan Çapa sonunda mutluluğu buldu." dedirtti.

Ceylan Çapa ters yolda!

Ceylan Çapa ters yolda!



Kaynak: Takvim
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