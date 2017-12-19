Ceyda Düvenci'yi şaşırtan sürpriz!

Magazin - 19.12.2017 20:50

Oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, evlilik yıldönümü öncesi şaşırtan bir sürprizle karşılaştı. Ceyda Düvenci, kızları Melisa'nın sürprizi karşısında mutluluğunu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.İşte o paylaşım:"Evde bizi böyle karşıladı. “Hadi anne siz de giyinin dedi” hayır denebilir mi? Koştuk sığdığımız kadarıyla giyindik. Başladık fotoğraf çekmeye. İflah olmaz deliyiz evet. Sonra da Duygulu Chef'nun bize sürpriz taaa Florya'lardan evimize kadar getirdiği pastamızın mumlarını üfledik. “Nice yıllara bize” dedi canımın balköpüğü. Veee düğün fotoğrafından farklı dördüncümüz de eklendi fotoğrafaaa, sağlıkla yaşamayı nasip etsin allah paylaşmak istedim. Herkese mutlu bir ömür dilerim..."