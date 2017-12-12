Ceyda Düvenci'ye 300 bin TL'lik teklif!

Magazin - 12.12.2017 23:40

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci’ye oğlu Okan Ali’yle birlikte oynaması için bir çocuk bezi markasından teklif geldi. Oğluyla kamera karşısına geçmek istemeyen Düvenci, ilk başta teklifi reddetti. Ancak firmanın ısrarı karşısında Düvenci, 300 bin TL’ye tek başına reklam filminde oynamayı kabul etti.