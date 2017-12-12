Ceyda Düvenci'ye 300 bin TL'lik teklif!

Oğlu Okan Ali’yle birlikte oynaması için bir çocuk bezi markasından 300 bin TL'lik teklif alan Ceyda Düvenci, oğluyla reklamda oynamayı reddetti.

Magazin - 12.12.2017 23:40
Ceyda Düvenci'ye 300 bin TL'lik teklif!
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci’ye oğlu Okan Ali’yle birlikte oynaması için bir çocuk bezi markasından teklif geldi. Oğluyla kamera karşısına geçmek istemeyen Düvenci, ilk başta teklifi reddetti. Ancak firmanın ısrarı karşısında Düvenci, 300 bin TL’ye tek başına reklam filminde oynamayı kabul etti.

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