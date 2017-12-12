Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci’ye oğlu Okan Ali’yle birlikte oynaması için bir çocuk bezi markasından teklif geldi. Oğluyla kamera karşısına geçmek istemeyen Düvenci, ilk başta teklifi reddetti. Ancak firmanın ısrarı karşısında Düvenci, 300 bin TL’ye tek başına reklam filminde oynamayı kabul etti.
Ceyda Düvenci'ye 300 bin TL'lik teklif!
Oğlu Okan Ali’yle birlikte oynaması için bir çocuk bezi markasından 300 bin TL'lik teklif alan Ceyda Düvenci, oğluyla reklamda oynamayı reddetti.Magazin - 12.12.2017 23:40
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Ceyda Düvenci, reklam filmi
MAGAZİN HABERLERİ
- Özge Gürel sevgilisiyle aynı dizide!
- Bir set aşkı daha gerçek oldu!
- Hazal Kaya o hayalini erteledi!
- Serenay Sarıkaya'dan Çi tüyosu!
- Bergüzar Korel'den örgü molası!
- Didem Soydan'dan 'erik' ayarı!
- Zuhal Olcay'a şok! Hapsi isteniyor!
- 'Ebru Gündeş de taşınmış! Nam olsun diye yıkalım'
- Ölüm haberini sahnede aldı!
- Nur Yerlitaş kendisini savundu!