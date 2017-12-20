Ceyda Düvenci’den “Tatlı Bir Sürpriz” var.

Ceyda Düvenci'nin kızı için yapmaya başladığı masal kitabının ikincisi yolda...

Kültür-Sanat - 20.12.2017 15:41

Bilindiği üzere Ceyda Düvenci ve kızı Melisa’nın bir yaşam mücadelesi var. Özel bir çocuğa sahip olan sanatçı, zorlu bir yolda sabır ve sevgi ile ilerlerken boş durmayan annelerden. Yaptığı çeşitli sosyal projeleri ile –Anneeetv- gibi hep aktif, hep çalışkan. Şimdi yeni bir sürpriz ile tekrar karşımıza çıktı. Kızı için oturup, ona yararı olabilecek ne yapabilirim diye düşündüğünde ilk olarak “MeliMelek” adı ile bir ajanda tasarladı. Bu ajanda onun not aldığı güzel sözlerinden ve kalbinden dökülen damlalardan oluşuyordu. Ajanda öyle güzel bir satış rakamı elde etti ki, ilk baskının geliri ile Melisa’nın tedavi masrafları karşılandı ve sonra çıkan baskıların geliri ile de Melisa gibi çocuklar faydalandı. Ceyda Düvenci durmadı ve kalemi yeniden aldı. Bu kez karşımıza bir masal serisi ile çıkan Düvenci, şu günlerde Bal Köpüğü’nün heyecanı ile… Tüm kitapçılarda ve raflarda yerini alan Bal Köpüğüm “Tatlı Bir Sürpriz” masal kitabı olarak dizayn edilmiş bir serinin ilk adımı. Ceyda Düvenci ikinci kitabın da yolda olduğu müjdesini verirken çok heyecanlıydı. Okuru bol, yolu hayırlı, vesilesi sonsuz olsun.



YAZI: Kamuran Akdemir

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