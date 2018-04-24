Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!

Manken Ceren Hindistan, hasta olduğunu öğrendiği 2.5 yaşındaki kızı Arya’nın kemoterapi tedavisi görmesini istemedi. Hastane yetkilileri mahkemeye başvurarak küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etti.

Magazin - 24.04.2018 10:01
Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!
Manken Ceren Hindistan, geçtiğimiz günlerde büyük şok yaşadı. 2.5 yaşındaki kızının hasta olduğunu öğrendi. Ama Hindistan kızının kemoterapi görmesini istemeyince, hastane yönetimi mahkemeye başvurdu. Hindistan, 1.5 yıl önce imam nikahı kıydığı Ümit Aslan'la evlendi. Çiftin, 25 Temmuz 2015'te kızları oldu. Antalya'da doğum yapan Hindistan, kızına Arya ismini koydu.

Ceren Hindistan'in şaşırtan görüntüsü

Ceren Hindistan'in şaşırtan görüntüsü



KORUMAYA ALINSIN

Sabah'ın haberine göre, çift, geçtiğimiz 14 Mart'ta, kızlarının, böbrekte rastlanan ve kötü huylu Wilms Tümörü hastalığı taşıdığını öğrendi. Büyük üzüntü yaşayan çift, İstanbul'da özel bir hastaneye başvurdu. Çifte, kızlarının tedavi olması gerektiği söylendi. Fakat, Hindistan, küçük kızlarının kemoterapi almasını istemedi, tedavisi tamamlanmadan Arya'yı evlerine götürdü. Hastane yönetimi Arya'nın tedavi görmezse öleceğini belirterek mahkemeye başvurdu. Yönetim; Hindistan'ın, 5395 sayılı kanuna aykırı davranarak kızının koruma tedbirlerini ihlal ettiğini belirtti. Yetkililer, sağlık tedbiri kapsamında kalan Arya'nın fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli tıbbı bakım ve rehabilitasyonun yapılmasını engelleyen Hindistan'ın çocuğuna koruma kararı verilmesi istendi. (Kaynak: Dilek Yaman / sabah.com.tr)

Ceren Hindistan yeni sevgilisiyle geccelerde

Ceren Hindistan yeni sevgilisiyle geccelerde
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Ceren Hindistan

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Aras Bulut'a o güzel eşlik etti! Aras Bulut'a o güzel eşlik etti!
Murat Boz'dan aşk pozu! Murat Boz'dan aşk pozu!
Tarkan'ın 'Pazar' pozu! Tarkan'ın 'Pazar' pozu!
Buse Narcı, çocukluk yıllarına geri döndü! Buse Narcı, çocukluk yıllarına geri döndü!
Ebru Polat: Genç kızların idolüyüm! Ebru Polat: Genç kızların idolüyüm!
'Küvette kahvaltı' pozu olay oldu! 'Küvette kahvaltı' pozu olay oldu!
Aslı ile Murat'ın asansör selfie'si! Aslı ile Murat'ın asansör selfie'si!
Seren Serengil gerçeği açıkladı! Seren Serengil gerçeği açıkladı!
"Senin kafanı, gözünü kırarım!" "Senin kafanı, gözünü kırarım!"

MAGAZİN HABERLERİ

  • Finali anlatana 30 milyon dolar ceza!
  • Ekranlara böyle veda edecek!
  • maNga'dan yeni single!
  • Murat Boz'dan manidar şarkı!
  • İpek Köse 2018 trendlerini açıkladı!
  • Adnan Koç'a 90 yıl hapis şoku!
  • Çukur turizmi!
  • Merve Boluğur'dan aşk itirafı!
  • Avlu herkesi şaşırtacak!
  • Murat Boz da takibi bıraktı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
  • Ciciş Esra: Çok sarhoştum ve...
  • Eliz Sakuçoğlu o iddialara ateş püskürdü!
  • En hanım köylü Burak Özçivit!
  • Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!
  • Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!
  • Sosyal medyayı karıştıran mesaj!
  • Hadise'den Ebru Şancı'ya cevap!
Öpüşme sahnesi ikiye böldü!