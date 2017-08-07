Cepten konuşmada Avrupa lideriyiz

Türkiye aylık 436 dakika mobil kullanım süresiyle ortalama 257 dakika cep telefonuyla konuşmanın yapıldığı Avrupa’da liderliğini ilan etti.

Teknoloji - 07 Ağustos 2017 11:04
Cepten konuşmada Avrupa lideriyiz
Ajans Press Medya Takip Merkezi’nin incelemesine göre Türkiye’de yaklaşık yüzde 95 oranında mobil kullanıcı olduğu tespit edildi. Bu oranın rakamsal değeri ise 74,5 milyon vatandaş oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) verilerine göre en son 66 milyon olan 3G abone sayısı, 4.5G’nin hayata geçmesiyle beraber 23,5 milyona gerilerken, 4.5G kullanıcı sayısı ise 45,7 milyona ulaştı.

Yapılan son araştırmalara göre sabit ve mobil telefon trafiği 64 milyar dakikayı geçerken, bunun 62,1 milyar dakikasını mobil hatlardan yapılan görüşmeler oluşturdu. Türkiye’de vatandaşların en çok aradığı kısa numara hastane randevularında kullanılan 182 olurken vatandaşların en çok aradığı ülke ise Almanya oldu. Avrupa’da mobil kullanım süresinde Türkiye liderliği göğüslerken, Türkiye’yi sırasıyla Fransa, İsveç ve Norveç takip etti.

Ajans Press ve PRNet’in ortak medya analizinde cep telefonları yıl içerisinde 20 bin 360 habere konu oldu. Son yıllarda elimizden düşürmediğimiz cep telefonları eleştiri oklarının hedefinde olurken medyaya yansıyan haberlerdeki en dikkat çekici ayrıntı günde ortalama 5 saatten fazla mobil cihazları kullanıyor olmamız oldu. Sosyal ağlar ise cep telefonu kullanımın artmasındaki en önemli faktör olarak belirtildi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Cep Telefonu

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Ünlü manken hırsızlık yaparken yakalandı
  • Hatice'den olay video: Hala popon çok sert
  • Gülse Birsel yeni filminin oyuncu kadrosunu açıkladı!
  • Stewart'tan ilginç açıklama: Aşk hayatım peynir gibi
  • Özil Ailesi’nden gelin ziyareti

Ünlü manken hırsızlık yaparken yakalandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ

  • Sanal zorbalık tehdit ediyor!
  • Hava durumuna göre reklam devri
  • Kirlilik tüneli
  • NASA'dan ilginç iş ilanı!
  • Tablo görünümlü televizyon!
  • Nokıa 2'den ilk görüntüler geldi!
  • Elekronik yasağını kaldırdı
  • Depremin izini sürecek
  • iOS 11 beta 4 yayında!
  • Antep kendi elektriğini üretiyor

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • 15 yıl sonra buluştular!
  • Grup Hepsi'nin Cemre'sinden takipçisine ayar!
  • Grup Hepsi'nin Cemre'sinden takipçisine ayar!
  • Berrak Tüzünataç'a Metin Hara sorulunca...
  • 41 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan 'pes' dedirten hareket!
  • Evler ayrılıyor iddiası!
  • Ebru Şallı resti çekti
  • Hazal Kaya'nın dönüşü!
15 yıl sonra buluştular!