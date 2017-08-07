Cepten konuşmada Avrupa lideriyiz

Türkiye aylık 436 dakika mobil kullanım süresiyle ortalama 257 dakika cep telefonuyla konuşmanın yapıldığı Avrupa’da liderliğini ilan etti.

Teknoloji - 07 Ağustos 2017 11:04

Ajans Press Medya Takip Merkezi’nin incelemesine göre Türkiye’de yaklaşık yüzde 95 oranında mobil kullanıcı olduğu tespit edildi. Bu oranın rakamsal değeri ise 74,5 milyon vatandaş oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) verilerine göre en son 66 milyon olan 3G abone sayısı, 4.5G’nin hayata geçmesiyle beraber 23,5 milyona gerilerken, 4.5G kullanıcı sayısı ise 45,7 milyona ulaştı.



Yapılan son araştırmalara göre sabit ve mobil telefon trafiği 64 milyar dakikayı geçerken, bunun 62,1 milyar dakikasını mobil hatlardan yapılan görüşmeler oluşturdu. Türkiye’de vatandaşların en çok aradığı kısa numara hastane randevularında kullanılan 182 olurken vatandaşların en çok aradığı ülke ise Almanya oldu. Avrupa’da mobil kullanım süresinde Türkiye liderliği göğüslerken, Türkiye’yi sırasıyla Fransa, İsveç ve Norveç takip etti.



Ajans Press ve PRNet’in ortak medya analizinde cep telefonları yıl içerisinde 20 bin 360 habere konu oldu. Son yıllarda elimizden düşürmediğimiz cep telefonları eleştiri oklarının hedefinde olurken medyaya yansıyan haberlerdeki en dikkat çekici ayrıntı günde ortalama 5 saatten fazla mobil cihazları kullanıyor olmamız oldu. Sosyal ağlar ise cep telefonu kullanımın artmasındaki en önemli faktör olarak belirtildi.

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