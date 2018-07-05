Cenk Tosun ile Ece Tosun çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Magazin - 05.07.2018 14:23

Ece Tosun'dan Cenk Tosun'a duygusal paylaşım!

2016 Mart ayında Cenk-Ece Tosun çifti, anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Beş aylık hamile olan Ece Tosun'un erkek bebek bekliyor. Önceki gün yeğenleriyle birlikte renkli fotoğraflar çektiren Ece Tosun'un büyük haberi açıklamasıyla birlikte tüm aile sevinç yaşadı. İddiaya göre, Tosun Ailesi, heyecanla bekledikleri minik bebeğe şimdiden Tosun Paşa lakabını taktı.