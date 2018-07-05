Cenk Tosun ile Ece Tosun çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Kariyerine İngiltere’de devam eden milli futbolcu Cenk Tosun ile eşi Ece Tosun’un bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Magazin - 05.07.2018 14:23
Cenk Tosun ile Ece Tosun çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
2016 Mart ayında Cenk-Ece Tosun çifti, anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Beş aylık hamile olan Ece Tosun'un erkek bebek bekliyor. Önceki gün yeğenleriyle birlikte renkli fotoğraflar çektiren Ece Tosun'un büyük haberi açıklamasıyla birlikte tüm aile sevinç yaşadı. İddiaya göre, Tosun Ailesi, heyecanla bekledikleri minik bebeğe şimdiden Tosun Paşa lakabını taktı.

Ece Tosun'dan Cenk Tosun'a duygusal paylaşım!

Ece Tosun'dan Cenk Tosun'a duygusal paylaşım!
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Bağlantılar: Cenk Tosun, Ece Tosun

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